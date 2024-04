Delitto Ceschin, la Cassazione: «Mancano gli elementi di accusa»

L'ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia che confermava quella del gip di Treviso che disponeva gli arresti non collega il contenuto dei colloqui intercettati al ruolo svolto da singoli ricorrenti nel progetto di omicidio dì Margherita Ceschìn, che presuppone il vaglio preliminare dei rapporti esistenti tra gli indagati e la ricostruzione dello sviluppo concreto dell'azione criminosa. Per questo la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio allo stesso tribunale della Libertà l'atto in quanto mancherebbero sia la gravità indiziaria sia le univoche individuazioni del mandante e la descrizioni degli altri ruoli. In dodici pagine la Suprema Corte boccia insomma buona parte dell'impalcatura accusatoria costruita dalla Procura di Treviso in relazione alla morte di Margherita Ceschin, la 72enne trovata assassinata il 24 giugno scorso nella sua casa di via XXVIII Aprile. Se il Tribunale del Riesame, ad un nuovo esame dell'ordinanza, dovesse confermare la decisione degli Ermellini Enzo Lorenzon, il 79enne ex marito della Ceschin e ritenuto il mandante del delitto, Luciano Lorenzo, dominicano 38enne considerato uno degli autori materiali e il 41enne - anche lui dominicano - Juan Maria Guzman, che per gli investigatori sarebbe stato uno degli intermediari (sono tutti accusati di omicidio volontario premeditato in concorso insieme a Jose Luis Mateo Garcia, un connazionale 29enne che é stato arrestato in Spagna lo scorso 5 gennaio) gli avvocati difensori Fabio Crea e Mauro Serpico sarebbero pronti a chiedere la scarcerazione. Lorenzon, affetto da una grave patologia ai reni, si trova ai domiciliari presso una casa di riposo.

La Cassazione - che ha comunque rigettato gli altri 3 motivi di impugnazione - scrive che «il Tribunale del Riesame di Venezia avrebbe dovuto collegare ciascuna dì tali captazioni ( le intercettazioni sono avvenute tra il 28 giugno e il 18 luglio, n.d.r.) al progetto criminoso sfociato nell'assassinio di Margherita Ceschin e al ruolo svolto, in tale contesto progettuale, da Lorenzon, Luciano Lorenzo e Guzman. L'individuazione di tali collegamenti, a sua volta, presupponeva l'esatta ricostruzione, non riscontrabile nel caso di specie, delle fasi attraverso cui si sviluppava la sequenza di accadimenti conclusasi con l'omicidio della vittima. Questi elementi indiziari, al contempo, non venivano correlati dal Tribunale alle verifiche compiute sui tabulati telefonici delle utenze cellulari dei ricorrenti, rispetto ai quali si concretizzavano le stesse incongruità argomentative riscontrate con riferimento alle captazioni sopra richiamate, non comprendendosi dagli stessi quale fosse il ruolo svolto dai ricorrenti rispetto all'assassinio della vittima. Occorreva, quindi, specificare, anche in relazione a tale ulteriore segmento indiziario, quale ruolo concorsuale avevano svolto i ricorrenti rispetto al progetto omicidiario e in che misura influivano i rapporti esistenti tra gli stessi, tenuto conto degli esiti dei tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini preliminari, sui quali si impone una rivalutazione complessiva».

«A tali considerazioni - prosegue la Suprema Corte - deve aggiungersi che, nel valutare il ruolo concorsuale svolto dai ricorrenti nell'omicidio di Margherita Ceschin, occorreva tenere conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto alla commissione di un reato, compreso quello che si manifesta nella forma del concorso morale o anche solo della mera istigazione, il giudice di merito deve dare conto degli elementi fattuali - e dei correlati elementi probatori o indiziari - dai quali ricavare l'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria dell'azione criminosa».

«Occorre dunque - concludono gli Ermellini - ribadire la necessità di un'ulteriore verifica giurisdizionale finalizzata a colmare le discrasie motivazionali che si sono evidenziate, che dovrà essere effettuata dal Tribunale del Riesame di Venezia compiendo un nuovo vaglio delle intercettazioni e dei tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini preliminari».

«Secondo la Corte di Cassazione - è il commento dell'avvocato Fabio Crea - non ci sono gravi indizi che portino a identificare Enzo Lorenzon come il mandante e neppure gli altri come esecutori o partecipanti all'omicidio. Non ci sono insomma elementi per considerare l'ex marito, Lorenzo e Guzman coinvolti nel delitto».

La Procura, quando il caso sarà riportato all'attenzione dei giudici lagunari, introdurrà probabilmente l'elemento rappresentato dal biglietto scritto durante l'estate scorsa da Lorenzo Guzman e indirizzato a Lorenzon (intercettato grazie ad un compagno di cella del dominicano) che gli investigatori ritengono avere una valenza confessoria.