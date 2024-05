Omicidio Ceschin, gli avvocati difensori: «Ipotesi accusatorie fragili»

«La tesi di colpevolezza fondata sul denaro che sarebbe stato promesso ai presunti sicari da Lorenzon è contraddittoria e oltremodo fragile». Così Fabio Crea, l'avvocato di Enzo Lorenzon, considerato il mandante dell'omicidio della ex moglie Margherita Ceschin e di un degli intermediari del delitto, Juan Guzman, commenta la chiusura degli indagini notificata dalla Procura alla fine dello scorso aprile e, in particolare, il fatto che l'80enne imprenditore agricolo di Ponte di Piave, agli arresti domiciliari presso una struttura per anziani date le sue precarie condizioni di salute, avrebbe offerto ai diretti responsabili dell'assassinio una cifra da capogiro (un milione di euro) e immobili nella Repubblica Dominicana. «La ricostruzione offerta dalla Procura mi pare debole» gli fa eco Mauro Serpico, legale di Sergio Lorenzo, che per il pubblico ministero Michele Permunian sarebbe uno degli autori materiali del fatto di sangue, insieme a Josè Mateo Garcia, arrestato lo scorso gennaio in Spagna.

«Sono ipotesi infondate - dice Fabio Crea - come si può, infatti, ragionevolmente affermare che per non pagare 10mila euro al mese alla ex moglie ultrasettantenne Lorenzon avrebbe sborsato immediatamente qualche milione di euro tra contanti e acquisti di immobili? Il mio assistito da sempre è un uomo di affari e quindi capace di valutare economicamente i propri interessi e che quello di sborsare subito milioni piuttosto che una decina di migliaia 10.000 euro mensili sia un pessimo affare è evidente a chiunque».

«Quello che posso dire al momento - è il controcanto di Serpico - è che è sicuramente presto per fare ogni tipo di valutazione. Abbiamo richiesto copia dell’intero fascicolo di indagini e i prossimi giorni li passeremo a studiare e capire quali sono questi elementi di prova schiaccianti che la Procura ritiene di avere in mano. Al momento la realtà processuale sembra dire il contrario come sostenuto dalla stessa Corte di Cassazione che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare ritenendo non sufficiente il quadro indiziario. Anche dal punto di vista logico la ricostruzione offerta dalla Procura di Treviso pare debole: il mio assistito avrebbe accettato di commettere un omicidio in cambio di un milione di euro e di immobili a Santo Domingo ricevendo come acconto soli 3mila euro».