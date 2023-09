Delitto di Conegliano, al settaccio le 18 utenze telefoniche sequestrate agli indagati

Non solo i messaggi effettivamente inviati ma soprattutto quelli cancellati a cavallo della data in cui Margherita Ceschin è stata uccisa. E' lì che gli inquirenti che indagano sulla morte della 72enne di Ponte di Piave, assassinata la sera del 23 giugno scorso nel suo appartamento di via XXVIII Aprile a Conegliano, cercano la prova regina che incastrerebbe l'ex marito della Ceschin, il 79enne Enzo Lorenzon che con la 32enne nuova compagna Dileysi Guzman Lorenzo è considerato il mandate dell'omicidio, Sergio Lorenzo, l'esecutore materiale dell'assassinio insieme al fratello e un'altra persona (questi due ultimi sarebbero fuggiti presumibilmente in Repubblica Dominicana, loro paese d'origine) e Juan Maria Guzman, anche lui dominicano, che avrebbe recitato il ruolo di "mediatore". Lorenzon, Lorenzo e Guzman si trovano in carcere mentre Dileysi è stata liberata dal Tribunale della Libertà ed è ospitata a casa di amici. L'ex marito della Ceschin il prossimo 18 settembre si sottoporrà ad un incidente probatorio, fissato per il 18 settembre, in cui si dovrà valutare se la sua situazione medica sia compatibile o meno con il regime carcerario.

Sono 18 le utenze telefoniche sequestrate ai quattro (una era in uso al figlio della 32enne, che essendo minorenne non può essere titolare di una scheda sim), una “rete” di cellulari che secondo gli investigatori nasconderebbe i segreti che stanno dietro alla morte della donna, che nelle ipotesi della Procura sarebbe stata uccisa in seguito a profondi dissapori di natura economica che la contrapponevano all'ex marito. L'analisi di tutto questo materiale non è stato ancora completato dal momento che ad essere ritenuti estremamente importanti ai fini delle indagini non sono tanto i messaggi che sarebbero stati effettivamente inviati tra loro dai quattro quanto il contenuto delle chat cancellate. Sono molti infatti quelli eliminati dai telefoni degli indagati proprio nei giorni immediatamente precedenti e quelli successivi al fatto di sangue.

Secondo quanto emerso dalle indagini i cellulari dei quattro avrebbero agganciato celle compatibili con la posizione di via XXVIII aprile per quelli che gli inquirenti ritengono dei sopralluoghi. I cellulari di Lorenzo e Guzman sarebbero risultati in zona anche il giorno stesso dell'omicidio.