Delitto Ceschin, compenso "choc" per i sicari: un milione e case nella Repubblica Dominicana

Circa un milione di euro più degli immobili nella Repubblica Dominicana. E' quanto avrebbe promesso ad uno dei sicari della moglie Enzo Lorenzon, l'80 ex imprenditore di Ponte di Piave accusato di essere il mandante dell'omicidio della ex Margherita Ceschin, la 72enne uccisa trovata uccisa nel suo appartamento di via XXVIII Aprile a Conegliano il 23 giugno scorso. Una cifra importante per convincere Sergio Lorenzo, dominicano 39enne, non solo ad essere uno degli organizzatori del delitto dell'anziana ma a parteciparvi direttamente: lui e Jose Mateo Garcia, in carcere dopo essere stato arrestato in Spagna e che potrebbe aver ricevuto la stessa offerta economica, sarebbero entrati nell'appartamento della Ceschin dove l'avrebbero uccisa e poi, forse per depistare le indagini, avrebbero anche asportato il portafoglio della donna. Joel Lorenzo invece, il fratello di Sergio, avrebbe fatto da palo dopo aver partecipato ad un sopralluogo.

E' tutto scritto nelle carta con cui la Procura di Treviso ha chiuso le indagini sul delitto e chiesto il rinvio a giudizio per tre dei sei responsabili dell'orribile fatto di sangue. Si tratta, oltre che di Lorenzon e Lorenzo, di un altro caraibico, Juan Maria Guzman, 42enne, che avrebbe operato come intermediario e che soprattutto di sarebbe incaricato di far avere il denaro alle persone coinvolte direttamente nell'assassinio della Ceschin. La posizione di Joel, ancora latitante e probabilmente fuggito in patria, e di Jose Mateo Garcia sono state stralciate insieme a quella di Kendy Maria Rodriguez, un'altra dominicana che sarebbe la fidanzata di Joel. La Rodriguez sarebbe la persona che avrebbe prelevato Jose Luis Mateo Garcia alla stazione ferroviaria di Mestre due giorni prima il fatto e che si sarebbe fatta carico di "distribuire" i piccoli anticipi di denaro ai due assassini. Sono invece state archiviate le posizioni di Dileysi Lorenzo Guzman, la compagna di Lorenzon che intratteneva comunque una relazione clandestina, e di E.L.R., un'altra donna sospettata di aver distribuito agli esecutori 25 mila euro, rivelatisi invece il ricavato di una transazione per il divorzio dal coniuge italiano.

A incastrare i presunti assassini della Ceschin ci sono svariate intercettazioni telefoniche e quel biglietto che Sergio Lorenzo, la scorsa estate, avrebbe cercato di far avere a Lorenzon attraverso un compagno di cella, anche lui dominicano. Nel messaggio il 38enne avrebbe scritto delle frasi molto compromettenti, che la Procura considera praticamente una confessione. In alcuni passaggi l'uomo diceva di essere "fedele" all'ex marito della morta, di aspettarsi che fosse lui a pagargli la parcella dell'avvocato difensore. Ma soprattutto conteneva l'ammissione che il fratello Joel avrebbe fatto il palo la sera del 23 giugno mentre presumibilmente lui e Luis Mateo Garcia penetravano nella casa della 72enne. La donna fu prima colpita alla testa da un oggetto contundente e poi soffocata. Alla Ceschin venne anche sfondata la cassa toracica.

Ma sono soprattutto le telefonate intercettate dagli inquirenti successivamente al 23 giugno ad essere particolarmente significative. Oltre al ruolo di Kendy Maria Rodriguez, per ora indagata di concorso in omicidio a piede libero, da quelle conversazioni uscirebbero anche le incomprensioni che sarebbero cominciate fra la banda di dominicani, pronti a tutto per denaro, e Enzo Lorenzon, che avrebbe esitato a mantenere le promesse economiche.

A Juan Maria Guzman (difeso dall'avvocato Mauro Serpico mentre il legale di Lorenzon e Lorenzo sono assistititi dall'avvocato Fabio Crea) viene anche imputata la detenzione ai fini di spaccio di un panetto di 211 grammi (circa 28 dosi) di cocaina, con tanto di nominativi di clienti ed elenco delle cifre dovute da questi, ritrovati nel suo appartamento di Treviso il 22 luglio scorso, il giorno in cui è finito in arresto.

A scatenare il risentimento di Enzo Lorenzon nei confronti di Margherita Ceschin ci sarebbe stato l'importo di circa 10 mila euro al mese che l'uomo (attualmente ai domiciliari presso una casa di riposo) avrebbe dovuto pagare alla ex moglie, da cui era separato a rispetto a cui erano iniziate le pratiche di divorzio, a titolo di mantenimento.