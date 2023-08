Delitto Ceschin, deciso l'incidente probatorio sull'ex marito

Enzo Lorenzon, il 79enne di Ponte di Piave ritenuto uno dei mandanti dell'omicidio dell'ex moglie Margherita Ceschin, uccisa il 23 giugno scorso nel suo appartamento di via XXVIII Aprile a Conegliano, resta in carcere. Ma il giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti, nel motivare oggi, 1 agosto la sua decisione in risposta all'istanza per gli arresti domiciliari presentata dal difensore dell'anziano (l'avvocato Fabio Crea) apre un spiraglio di speranza: il 5 di settembre infatti, il gip ha disposto che sull'uomo venga effettuato un incidente probatorio, necessario per valutare più compiutamente lo stato di incompatibilità carceraria. L'esame, che sarà effettuato alle 10,30, sarà affidato al dottor Gianni Barbuti di Venezia.

Nei confronti di Lorenzon permangono inalterate le esigenze cautelari che il giudice aveva evidenziato in sede di convalida del fermo. Nulla infatti, del quadro indiziario, sembra essere mutato e sul 79enne, che durante il periodo di carcerazione nel penitenziario di Treviso ha già subito due ricoveri in ospedale di cui uno per una crisi dovuta ad una colica renale, permane l'alto pericolo che, una volta uscito dal carcere, possa inquinare le prove. Tra l'altro Lorenzon era già stato sottoposto ad un esame da parte di un medico nominato dai pubblici ministeri Anna Andreatta e Michele Permunian, che aveva giudicato le sue condizioni "non incompatibili" con il regime carcerario.

L'ex marito della Ceschin affronterà venerdì prossimo il giudizio del Tribunale del Riesame insieme a Sergio Lorenzo, il 38enne dominicano accusato di essere uno degli esecutori materiali del delitto e Juan Maria Guzman, ritenuto uno dei mediatori che ha trattato con i sicari, tra cui "Joel", il fratello di Lorenzo, che si è dato alla fuga insieme ad un'altra persona. Il ricorso dell'avvocato Crea si basa, per tutti, su una "rilettura" delle prove e degli indizi che indicherebbe l'estraneità dei tre al fatto criminoso.

La stessa sorte di Lorenzon é toccata anche Dileysi Lorenzo Guzman, cugina di Sergio e attuale compagna del 79enne. La 32enne, che come Lorenzo e Guzman è una dominicana ed è accusata di essere una mandante dell'assassinio, ha visto respingere la propria istanza di arresti domiciliari per quanto con il braccialetto elettronico. Anche nel suo caso permangono i rischi di fuga e di inquinamento probatorio. Il gip, tra le altre cose, non ha ritenuto praticabile che la donna, che aveva chiesto tramite il suo legale (l'avvocato Giovanni Pio Romano) la scarcerazione per stare vicina al figlio 11enne, trovasse alloggio nella stessa casa di Ponte di Piave che condivideva con Lorenzon. Anche Dileysi presenterà una istanza al Tribunale del Riesame.