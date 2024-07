Omicidio Ceschin, frasi choc dell'avvocato: «Il marito di Francesca facilita il pagamento degli assassini»

«Con il suo "fare" Luca Cadamuro faciliterebbe il pagamento ai killer dell'omicidio Ceschin». Queste la frase choc che sarebbe stata utilizzata ieri dall'avvocato del fratello di Margherita Ceschin, costituitosi come parte civile nel corso dell'udienza preliminare che ha decretato il rinvio a giudizio (la prima udienza del processo ci sarà il prossimo 25 ottobre) di Enzo Lorenzon, Juan Maria Guzman (entrambi difesi dall'avvocato Fabio Crea) e Sergio Lorenzo (difeso dall'avvocato Mauro Serpico). I tre sono tutti accusati di concorso in omicidio volontario premeditato e aggravato.

Cadamuro, marito di Francesca - una delle due figlie di Margherita Ceschin, uccisa il 23 giugno dell'anno scorso a Conegliano - non si è costituito. Lorenzon, accusato di essere il mandante del delitto, ha risarcito con un terreno coltivato a vigna del valore approssimativo di 1 milione e mezzo la famiglia di Francesca. L'indennizzo, avvenuto per quanto l'80enne imprenditore non sia stato ancora dichiarato colpevole, è stato seguito dalla cessione di alcuni beni a Luca Cadamuro. La vendita è avvenuta al lordo dei parecchi debiti di cui l'acquirente si è fatto carico. In cambio l'80enne, che si trova agli arresti domiciliari in un casa di risposo affetto da un serio problema ai reni, ha ottenuto una vitalizio che gli consente di avere la liquidità per pagare la retta.

Ma tanto è bastato all'avvocato per scagliarsi contro l'accordo, siglato da un notaio. «Se le parole usate troveranno riscontro nel verbale dell'udienza - scandisce l'avvocato Umberto Saracco, legale di Francesca Lorenzon e Luca Cadamuro - l'autore di queste affermazioni dovrà risponderne». Cadamuro potrebbe insomma essere sul punto di presentare denuncia contro l'avvocato Piazza. Il reato contestato sarebbe quello di calunnia.

Elisabetta Lorenzon, l'altra figlia di Margherita Ceschin (assistita dall'avvocato Laura Pellegrino) e il fratello della vittima si sono costituiti chiedendo rispettivamente 700mila e 200 mila euro e avrebbero chiesto un sequestro conservativo dei beni ora posseduti da genero di Lorenzon. Ma quel che resta del patrimonio di Lorenzon, stimato in oltre un milione e mezzo di euro, sarebbe ampiamente in grado di soddisfare le pretese.