Delitto Ceschin, solo un traduttore per le conversazioni intercettate in dominicano

Non si trovano traduttori per un fascicolo, quello relativo all'indagine sul omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa la sera del 23 giugno nel suo appartamento di via XXVIII Aprile a Conegliano, che è fatto di mille e duecento pagine ed è composto in buona parte dalle intercettazioni ambientali e telefoniche in lingua dominicana, una sorta di dialetto dello spagnolo molto particolare e comprensibile in tutte le sue sfumature solo dalla gente del posto. Le carte sono relativo alle conversazioni tra i caraibici coinvolti: la 32enne Dileysi Guzman Lorenzo, compagna dell'ex marito della Ceschin Enzo Lorenzon, accusata di essere proprio con l'uomo la mandante dell'omicidio, Sergio Lorenzo, 38 anni, che gli investigatori ipotizzano sia uno degli esecutori materiali del delitto e Juan Maria Guzman, un 41enne che nelle ipotesi della Procura avrebbe avuto il ruolo di mediatore nel pianificare l'assassinio. E poi ci sono "Joel", il fratello di Lorenzo - l'altro omicida - e una donna cui sarebbe spettato il ruolo di ricevere il compenso per l'uccisione della 72enne e di dividerlo poi fra i protagonisti.

Tutti questi audio, alcuni dei quali non sono noti, starebbero per confluire nelle carte dell'inchiesta ma c'è bisogno di gente in grado di comprenderli e per questo gli inquirenti si sono messi al lavoro al fine di assumere, nella comunità dominicana residente in provincia di Treviso delle persone che potessero aiutarli. Trovandone però, al momento, soltanto uno. Il motivo risiederebbe nel timore di essere identificati e etichettati come "collaborazionisti" delle forze dell'ordine. Lo loro è infatti una comunità diffusa e che, a dispetto della distribuzione geografica che li vede presenti un po' in tutti i comuni della Marca, sarebbe piuttosto chiusa e composta in gran parte da persone che si conoscono.

Domani 5 agosto intanto Enzo Lorenzon, Sergio Lorenzo e Juan Maria Guzman compariranno davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Venezia. Il loro difensore, l'avvocato Fabio Crea, conta di poter dimostrare che il quadro che pesa sui suoi assistiti sia semplicemente fatto di indizi e che una rilettura degli eventi possa, come sostiene anche Dileysi Lorenzo Guzman, offrire una situazione completamente differente.