Omicidio di Conegliano, la "mediatrice" fa scena muta davanti al giudice

Suoi sono i due anticipi versati a uno degli esecutori materiali del delitto che sarebbe anche andata a prelevare alla stazione di Mestre per portarlo nel Trevigiano. Nella mattinata di oggi 12 luglio, di fronte al giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti, Kendy Maria Rodriguez si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La 23enne dominicana l'8 luglio scorso era stata arrestata a Pavia. Nei suoi confronti il gip aveva disposto gli arresti domiciliari e l'uso del braccialetto elettronico. Il suo difensore, l'avvocato Marcello Stellin, ha comunque chiesto una misura cautelare meno afflittiva perché, essendo sprovvista di passaporto, non ci sarebbero motivi per sospettare una fuga.

Erano stati proprio in suoi tentativi di ottenere un duplicato dei documenti validi per l'espatrio a far scattare le manette nei confronti di colei che, stando alle indagini coordinate dal pubblico ministero Michele Permunian, avrebbe giocato il ruolo di "intermediario" nel caso di Margherita Ceschin, la donna 72enne trovata uccisa il 23 giugno dello scorso anno nel suo appartamento di Conegliano.

Compagna di Joel, che la sera dell'omicidio avrebbe fatto da "palo" a Sergio Lorenzo e Jose Mateo Garcia, i due presunti assassini che si introdussero nella casa della Ceschin scalando il terrazzo del soggiorno utilizzando proprio la macchina della vittima che era parcheggiata sotto, la 23enne avrebbe effettuato due versamenti in denaro in favore di Garcia, uno da 999 euro il 2 giugno del 2023 e uno di 899 euro effettuato il 5 luglio. Nei giorni immediatamente precedenti il delitto sarebbe inoltre andata personalmente alla stazione ferroviaria di Mestre per prelevare l'uomo in arrivo dalla Spagna.

Dalle numerose intercettazioni sarebbe emerso che la 23enne non solo sarebbe stata a conoscenza della vicenda e dei ruoli dei vari protagonisti ma avrebbe giocato il ruolo di “mediatrice” nei contatti dei vari soggetti, alcuni dei quali all’estero. Nelle conversazioni si evincerebbe chiaramente, con riferimento all’omicidio, come la stessa fosse impegnata a trovare soluzioni per incassare il denaro della “commissione” e fosse ben determinata a non fare individuare né esecutori materiali né il mandante, che sarebbe l'80enne Enzo Lorenzon, ex marito della vittima, mosso da un profondo rancore causato dalle vicende economiche tra i due che avevano seguito la separazione.

Lorenzon, Sergio Lorenzo e un altro mediatore - Juan Maria Guzman - andranno davanti alla Corte d'Assise di Treviso il prossimo 25 ottobre. Le indagini riguardanti la Rodriguez, Garcia e Joel Lorenzo, fratello di Sergio e ancora latitante, sono invece ancora aperte. Il pubblico ministero ora ha due giorni per esprimersi sulle richieste presentate dal difensore della 23enne e permettere al gip di prendere una decisione.