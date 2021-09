Panda sulla scalinata per festeggiare l'Europeo, due multati

Lo scorso 12 luglio, nel cuore della notte, una Fiat Panda discese la scalinata degli Alpini, nel centro di Conegliano: una "bravata" per festeggiare la vittoria dell'Italia agli Europei. A distanza di poco più di due mesi da quell'episodio che fece il giro dei social (numerosi i video diffusi nelle ore successive) gli investigatori della polizia locale, guidati dal comandante, Claudio Mallamace, sono riusciti a identificare sia il proprietario del'auto, un 32enne, e chi si trovava al volante quella notte, un 31enne che aveva appunto preso in prestito il mezzo dall'amico. Ora i due dovranno pagare multe che vanno da 167 euro (se decideranno di pagare subito) a 678 euro; tre i verbali per la violazione della Ztl, la discesa della scalinata e aver preso contromano viale Carducci.

L'indagine svolta della polizia locale è stata tutt'altro che semplice. Dai filmati dei presenti e dalla visione delle telecamere di videosorveglianza era impossibile la lettura della targa e dunque è stato necessario incrociare i dati e le caratteristiche di quel modello di Panda con quelli presenti nella banca dati della Motorizzazione ("fatali" sarebbero stati alcuni accessori non di serie installati sul veicolo).