Lo fermano in bici con in tasca un panetto di hashish: 16enne arrestato

Controlli del Commissariato a Conegliano: segnalato un 24enne pizzicato con un involucro di cocaina e denunciato un 55enne per aver violato il foglio di via che gli era stato imposto

Un panetto di hashish da un etto e un altro involucro da dieci grammi. Questo quanto hanno sequestrato gli agenti delle volanti del Commissariato di polizia di Conegliano, coordinati dal dirigente Vincenzo Zonno, durante alcuni controlli che sono stati svolti ieri e che hanno portato all'arresto di un ragazzo di appena 16 anni. Il giovane studente era in sella ad una bicicletta e ha tentato di eludere i controlli. Una volta fermato dai poliziotti è saltata fuori la sostanza stupefacente oltre ad un bilancino di precisione. A casa sono state ritrovate anche altre dosi di stupefacente.

In via Vittorio Veneto è stato controllato e sanzionato anche un 25enne, trovato in possesso di un involucro di cocaina; lo stesso è stato segnalato in prefettura per le sanzioni previste dalla legge sugli stupefacenti, tra cui la sospensione della patente di guida.

Controllato in via Settembrini un cittadino gambiano che è stato denunciato per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e deferito anche un altro di 55 anni, rintracciato in Via Colombo con un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Conegliano a suo carico per anni 3 (con scadenza nel 2024) già emesso dal Questore di Treviso.