Ai domiciliari, beccato per due giorni di fila per strada: va in carcere

Si faceva beffe delle prescrizioni del giudice che gli aveva imposto gli arresti domiciliari. Lui, per ben due giorni di fila, è stato invece pizzicato a spasso, per strada. Per questo motivo nel pomeriggio di oggi, 4 febbraio, i carabinieri di Conegliano hanno arrestato Michele Argentin, un 30enne con precedenti alle spalle che era sottoposto ai domiciliari. L'uomo è stato sorpreso da militari per strada, senza nessun giustificato motivo. Arrestato, il 30enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Treviso così come disposto da Autorità giudiziaria. Già nella giornata di ieri, 3 febbraio, il 30enne era stato trovato dai carabinieri fuori dalla propria abitazione ed era stato risottoposto agli arresti domiciliari Oggi invece è scattata la misura più restrittiva a suo carico.