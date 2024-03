Lite con un parcheggiatore, per un 22enne scatta il "daspo" dal locale

Dopo aver parcheggiato in malo modo la sua Mercedes, ha aggredito, prendendolo per il bavero della giacca, il parcheggiatore che aveva osato rimproverarlo per le modalità con cui aveva lasciato la vettura. Poi, dopo aver litigato anche con l'addetto alla sicurezza intervenuto in soccorso del collega, è fuggito via con l'amico che era con lui e aveva inutilmente cercato di calmarlo, sgommando a tutta velocità, sfiorando alcuni clienti del locale che stavano per entrare all'interno. Protagonista di questo episodio di inciviltà, avvenuto a fine febbraio all'esterno del "Filò eventi" a Campolongo di Conegliano, è stato un 22enne balcanico che è stato poi identificato (grazie ad alcune testimonianze e analisi delle telecamere di videosorveglianza) e sanzionato dagli agenti delle volanti del Commissariato, coordinati dal dirigente Vincenzo Zonno. Qualche giorno fa il giovane ha ricevuto dal Questore di Treviso, Manuela De Bernardin Stadoan, un avviso orale e un divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze del pubblico esercizio.