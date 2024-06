Fulmine sulla linea ferroviaria, circolazione dei treni in tilt sulla Venezia-Udine

Un fulmine che ha colpito l'impianto elettrico della stazione di Conegliano ha messo ko per diverse ore la circolazione ferroviaria sulla linea Venezia-Udine. L'allarme è scattato alle 23.40 circa quando la circolazione è stata fortemenete rallentata proprio a causa di danni causati dal maltempo. Subito Trenitalia ha richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria mentre i treni Intercity Notte e Regionali hanno registrato ritardi superiori ai 70 minuti.

La circolazione è tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici, verso le 8 del mattino. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti, subito limitazioni di percorso e cancellazioni, e sono stati instradati sul percorso alternativo via Portogruaro. Sono state attive corse sostitutive con gli autobus.

Il treno Frecciarossa 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03) è dovuto partire da Venezia Mestre alle ore 8:40.

I passeggeri in partenza da Udine, Pordenone, Conegliano Veneto e Treviso Centrale hanno utilizzato i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno Intercity Notte 774 Roma Termini (22:27) - Trieste Centrale (9:01) oggi è instradato sul percorso alternativo via Portogruaro. Non ha fermato a Treviso Centrale, Conegliano Veneto, Sacile, Pordenone, Casarsa, Codroipo, Udine e Gorizia Centrale.

I passeggeri diretti a: Treviso Centrale, Conegliano Veneto, Sacile e Pordenone hanno potuto viaggiare sui primi treni utili da Venezia Santa Lucia; Casarsa, Codroipo, Udine e Gorizia Centrale hanno potuto utilizzare i primi treni da Trieste Centrale. Infine il treno Euronight 233 Wien Hauptbahnhof (19:18) - Tarvizio Boscoverde - La Spezia Centrale (11:13) ha accumulato un ritardo di un'ora circa.