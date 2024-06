Due bar, il tabaccaio e un panificio: raid dei ladri nella notte a Conegliano

Una serie di furti ha colpito la scorsa notte il territorio di Conegliano. Nel mirino è finito perfino il panificio "Morelli" di via 24 maggio dove ignoti, dopo aver abbattuto la porta di ingresso, sono penetrati all'interno e sono riusciti a rubare il registratore di cassa (all'interno presenti poche decine di euro) e a darsi infine alla fuga. Il danno è in corso di quantificazione; per questa attività si tratta del secondo assalto subito nell'arco di pochi giorni. Il titolare, Nicola Morelli, si è reso conto dell'accaduto alle 3 del mattino, quando ha raggiunto il posto di lavoro.

Colpita dai ladri anche una tabaccheria di via XXIV Maggio, un bar a Parè e il bar Popular di via Manin, non distante dall’ospedale De Gironcoli. Anche qui, come nel caso del panificio e in un orario del tutto simile, è stata sventrata la porta d'ingresso e rubata la cassa. All'interno poche decine di euro. Sui colpi indagano i carabinieri e il Commissariato di Conegliano.