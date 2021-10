Ladri al "Conè", visitati quattro negozi: svuotate le casse

Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì al centro commerciale "Conè" di Conegliano, in via San Giuseppe. Ignoti sono riusciti a penetrare all'interno dell'edificio e a svuotare i registratori di cassa di almeno quattro negozi "visitati" dai malviventi dopo aver scassinato la porta d'ingresso. Il bottino ammonta ad alcune migliaia di euro. L'incursione dei cadri è stata scoperta nella mattinata di oggi. Dopo i sopralluoghi sono ora al vaglio dei militari dell'Arma eventuali testimonianze e riprese dei sistemi di videosorveglianza.