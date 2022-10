Ladri acrobati si calano dai lucernari, razziato il centro commerciale Conè

Due negozi, un ristorante e un centro benessere. Queste le attività del centro commerciale Conè di Conegliano, in via San Giuseppe, preso di mira nella notte tra domenica e lunedì da una banda di malviventi. A colpire sono stati alcuni ladri "acrobati" che si sono calati da un lucernario sul tetto, riuscendo in questo modo ad eludere i sistemi d'allarme della struttura. All'interno delle attività sono stati rubati prodotti per oltre 6mila euro circa (tra cui molti prodotti cosmetici). Sull'episodio indagano ora i carabinieri della Compagnia di Conegliano che hanno eseguito un sopralluogo in mattinata. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo una prima opitesi potrebbe trattarsi di una banda di trasferitisti.