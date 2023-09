La banda dei "ladri acrobati" colpisce ancora al Cone', due negozi razziati

I carabinieri di Conegliano sono intervenuti stamattina, 11 settembre, presso il centro commerciale Cone' di via San Giuseppe dove, nella notte tra domenica e lunedì, una banda di "ladri acrobati" hanno fatto razzia all'interno di due negozi di abbigliamento, Tezenis e Jack & Jones riuscendo ad asportare il denaro contenuto in due casseforti e i fondo cassa, rispettivamente, per complessivi 2.000 e 3.500 euro circa. Spariti anche decine di capi di abbigliamento di cui è in corso di quantificazione il valore. I ladri, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero calati dal tetto dello stabile dopo aver forzato un lucernario: si tratta del terzo furto al Cone', messo a segno con questa tecnica, nell'arco dell'ultimo anno. Indagini sono in corso da parte degli investigatori dell'Arma di Conegliano: al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.