Furto in farmacia, ladri incastrati da un'impronta digitale

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e ad alcune impronte digitali, gli investigatori del Commissariato di Conegliano hanno identificato e denunciato due ladri "trasfertisti", autori di un furto avvenuto nell'ottobre 2019 in una farmacia di via Istria, da cui venne razziato il fondocassa. La tecnica è risultata essere identica ad altri episodi simili: uno dei due aveva distratto il titolare, fingendo un malore all’interno dell’esercizio, per permettere al complice di sottrarre indisturbato il denaro dalla cassa..

Si è arrivati ai due malviventi, ripresi dalla immagini dalla videosorveglianza interna, grazie al prezioso contributo della polizia scientifica, che aveva proceduto all’analisi delle impronte su una bottiglia usata dai malviventi. Si tratta di due cittadini georgiani, di 54 e 46 anni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora, di cui uno già con il divieto di dimora dalla Regione Veneto. Uno dei caucasici, L.B., con vari alias, pluricondannato per reati contro il patrimonio a partire dal 2011, detenuto in carcere, è stato già notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

I poliziotti del Commissariato in un'altra indagine ha denunciato nei giorni scorsi un cittadino, di nazionalità libica di 44 anni, responsabile di aver ricettato alcune biciclette ed un monopattino rubati presso un’abitazione a San Vendemiano. Il proprietario aveva riconosciuto su alcuni siti la propria bicicletta rubata, che era stata già rivenduta a stretto giro ad un ignaro acquirente.