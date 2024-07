Coppia di ladri al supermercato: scappano aizzando il pitbull contro la cassiera

Hanno usato il loro cane, un pitbull, come arma per fuggire dopo aver rubato tra gli scaffali del supermercato Lidl di Conegliano. I ladri sono una coppia di Conegliano, lui J. P. 37 anni, lei 34 anni, entrambi accusati di rapina impropria in concorso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i fatti risalgono a circa un mese fa: era metà giugno quando, verso l'orario di chiusura, alla Lidl di via San Giovanni Bosco è entrata la 34enne già nota al personale del supermercato perché in passato era stata già sorpresa a rubare merce dagli scaffali. Arrivata alla cassa, la 34enne ha pagato solo qualche prodotto ma in borsa e nelle tasche aveva molta altra merce. La cassiera l'ha invitata a pagare ma la donna si è rifiutata. Ne è nata una colluttazione in cui la 34enne ha iniziato a tirare per un braccio la cassiera. In aiuto della ladra è arrivato il fidanzato con al guinzaglio il pitbull, senza museruola. L'uomo ha istigato il cane contro la cassiera, riuscendo così a uscire dal punto vendita. Il 37enne con il pitbull al guinzaglio è stato fermato poco dopo da una volante della polizia. Le successive indagini hanno portato all'identificazione della fidanzata. La direttrice del supermercato ha sporto denuncia contro i due ladri che ora dovranno rispondere in tribunale di tentata rapina in concorso.