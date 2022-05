Rubano cosmetici al supermercato, due denunciati dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Conegliano hanno denunciato per furto un 26enne ed un 39enne che avevano asportato merce varia (prodotti di cosmesi) al supermercato Lidl di via San Giovanni Bosco della città del Cima, occultandoseli addosso. I due hanno oltrepassato le casse e sono stati tuttavia individuati dagli addetti dell'esercizio commerciale che hanno segnalato l'accaduto ai militari dell'Arma che sono intervenuti sul posto. Gli articoli sottratti, per un valore di quasi 200 euro, sono stati restituiti al negozio.