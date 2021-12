Operaio precipita da un'altezza di cinque metri, soccorso dal Suem

Forse per una distrazione o un mancamento, è scivolato dall'impalcatura su cui si trovava ed è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa cinque metri. L'incidente sul lavoro è avvenuto alle 15.20 circa a Conegliano, in via 24 maggio. A restare ferito I.J., uno straniero di 52 anni che è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto intervenuti i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2.