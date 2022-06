Imprenditore rapinato due volte in pochi giorni dai baby banditi: allarme a Conegliano

Ha subito due scippi nell'arco di neppure tre settimane e in entrambi i casi è stato derubato del proprio telefono cellulare. Se non è un record, poco ci manca. Vittima del doppio colpo è stato un imprenditore coneglianese di quasi 90 anni che è stato costretto a rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto subito, vissuto quasi come una sorta di accanimento nei suoi confronti, bersaglio purtroppo facile e fragile dei balordi.

L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, 14 giugno, lungo via Padre Marco D'Aviano, non distante dal parco Rocca, nel cuore del centro di Conegliano. L'uomo stava passeggiando per raggiungere alcuni amici in un bar della zona quando è stato avvicinato da due ragazzini di colore che lo hanno prima avvicinato e poi superato alle spalle. Uno dei malviventi ha preso dalla tasca dell'anziano il telefono e insieme al suo complice si sono dileguati di corsa, lasciando esterrefatto l'anziano che non è neppure riuscito ad abbozzare una reazione.

Il 90enne è stato vittima di un episodio simile venti giorni fa in via Cadorna: questa volta un bandito solitario, sempre un ragazzo di colore, è riuscito a sfilargli dalla tasca il telefono, per poi fuggire immediatamente a piedi. L'imprenditore, ancora molto attivo nonostante l'età, ha deciso di scrivere una lettera al sindaco di Conegliano, Fabio Chies, nella speranza di un intervento su quel quadrante della città, peraltro molto centrale. Sono intanto in corsa le indagini dei carabinieri per identificare gli autori dei due episodi denunciati dall'anziano.