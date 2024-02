/ Via Daniele Manin

Incendio in appartamento: dieci persone evacuate nella notte

Poco prima di mezzanotte vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in via Manin a Conegliano per un rogo partito dal sospetto malfunzionamento di un'apparecchiatura elettrica. Evacuati i residenti, un uomo lievemente intossicato