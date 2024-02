«Jessica e Sara hanno varcato la soglia dell’eternità»: il messaggio del Papa ad Alain Fragasso

«Jessica e Sara non sono scomparse nel buio del nulla, ma hanno varcato la soglia dell’eternità per entrare nella casa del Padre». E' il pensiero che Papa Francesco ha voluto rivolgere ad Alain Fragasso, il padre di Jessica, la 20enne di Mareno di Piave che il 30 gennaio del 2022 perdette la vita insieme alla cugina, la 26enne di Conegliano Sara Rizzotto, in un tremendo incidente stradale avvenuto lunga la A28. Per quel sinistro è stato condannato in via definitiva l'imprenditore bulgaro Dimitre Traykov, che trascorrerà i prossimi 7 anni nel carcere di Pordenone.

Alain Fragasso, con una lettera inviata al Pontefice l'8 gennaio scorso, aveva voluto confidare al Santo Padre la sofferenza e lo strazio per la scomprsa delle congiunte e aveva chiesto un segno di spirituale vicinanza. La missiva è stata riscontrata lo scorso 10 febbraio con la risposta data dall'assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato monsignor Roberto Campisi. Nella risposta monsignor Campisi spiega che Francesco si è detto «grato per i sentimenti che hanno suggerito il fiducioso gesto» incoraggiando Fragasso a «trovare la forza di custodire la fede e l’amore che ci uniscono a coloro che amiamo». La lettera si conclude dicendo che «nell' invocare la materna intercessione della Vergine Maria, Papa Francesco imparte di cuore la Benedizione Apostolica, con particolare pensiero per le figlie piccole di Sara, volentieri estendendola alle persone care, con l’augurio che il Signore accordi a tutti conforto e pace». Alain Fragasso sarà presto a Roma per un incontro con Santo Padre in Vaticano

L'investore bulgaro, titolare di una ditta di autotrasporti a Villotta, il 30 gennaio 2022 rientrava a Pordenone alla guida di una Land Rover Freelander lanciata in A28 a 180 chilometri l'ora. Tamponò all'altezza di Azzano Decimo la Panda di Sara Rizzotto, che aveva al suo fianco la cugina e nel sedile posteriore le sue due bimbe assicurate nei seggiolini.