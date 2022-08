Imprenditore colpito da un infarto per strada, salvato da tre giovani passanti

Quando hanno visto un uomo accasciarsi al suolo, per strada, non hanno esitato neppure un istante: dopo aver lanciato l'allarme al 118, sono state subito avviate le pratiche di rianimazione cardio-polmonare, cooordinate dalla centrale operativa del Suem, via telefono. Una rapidità di azione fondamentale per salvare una vita ad un padre. Protagonisti di questa bella vicenda sono tre ragazzi, ancora ignoti, che nella serata di sabato scorso a Conegliano, in via San Giuseppe, hanno prestato le prime cure ad un imprenditore di 47 anni che è stato colpito da un infarto mentre si trovava per strada. Medico e infermieri del Suem, una volta giunti sul posto, hanno proseguito con le manovre di rianimazione e poi trasportato d'urgenza l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale coneglianese, per essere poi trasferito in seguito presso l'unita coronarica del Ca' Foncello di Treviso. L'imprenditore è ora fuori pericolo, non ha mai perso conoscenza ed è rimasto lucido, e la compagna ha lanciato nei giorni scorsi un appello sui social per dare un nome ed un volto a questi "eroi".