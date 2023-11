Paura in pronto soccorso, infermiera presa a pugni da un balordo

Alterato dall'alcol, ha brutalmente aggredito un'infermiera che lo stava visitando, colpendola con un pugno al volto. L'episodio di violenza si è consumato nella notte tra giovedì e venerdì, verso le 2 di notte, all'interno del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano.

Autore del gesto un 30enne ben conosciuto dalle forze dell'ordine, senza fissa dimora. L'uomo, poco prima dell'aggressione, aveva chiamato il 118 sostenendo di non sentirsi bene. Soccorso e trasportato in ospedale da un'ambulanza del Suem, il clochard ha dato in escandescenze, colpendo con un violento pugno l'infermiera, anche lei di circa 30 anni. La donna aveva tentato di calmare il paziente. I colleghi e altri testimoni hanno allertato subito il 112 e alcune pattuglie dell'Arma sono intervenute per bloccare l'uomo e accompagnarlo in caserma. Per l'uomo è scattato l'arresto per le percosse all'infermiera, con l'aggravante che la vittima era in servizio come professionista sanitaria. La 30enne, ferita e sotto choc, ha riportato lesioni al volto guaribili in alcune decine di giorni.