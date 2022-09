A torso nudo danneggia tre auto e aggredisce i carabinieri, 23enne patteggia sei mesi di reclusione

Quel berretto non mi fa paura" aveva detto ai carabinieri che stavano cercando di immobilizzarlo e calmarlo. Lui, un giovane immigrato di seconda generazione, era ubriaco fradicio quando, nel pomeriggio del 17 agosto, era rimasto coinvolto in una zuffa fra una quindicina di persone, importunando anche i passanti. E ci era voluto lo spray urticante perchè i militari dell'Arma, intervenuti in "Corte delle Rose" a Conegliano insieme alla Polizia Locale per sedare la rissa, riuscissero alla fine a immobilizzarlo. O.A., un 23enne di origini marocchine, ha patteggiato oggi, 19 settembre, una pena pari a 6 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. Il giovane (difeso dall'avvocato Massimiliano Bruni) era accusato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.

«Se volete ci mettiamo le mani addosso, appena mi toccate faccio una strage» aveva detto il ragazzo agli agenti delle forze dell'ordine. A torso nudo e in stato di evidente alterazione alcolica, aveva quindi scagliato una bottiglia di birra in strada, andando poi ad urtare un'auto ferma nel traffico, salendo sopra un altro veicolo parcheggiato danneggiandolo e infine colpendo lo specchietto retrovisore di una terza auto. A seguito della colluttazione due carabinieri erano stati portati in pronto soccorso con lesioni guaribili in alcuni giorni di prognosi