Sgozza l'anziana madre, il killer fa scena muta di fronte al giudice

Ippolito Zandegiacomo, il 57enne che il 24 ottobre scorso ha ucciso a coltellate la madre, la 87enne Maria Luisa Bazzo, a Parè di Conegliano, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia, sostenuto oggi, 4 novembre, di fronte al giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti. L'uomo, detenuto nel carcere di Treviso, rammenta di aver ucciso la donna ma non ricorda nulla dei particolari macabri dell'omicidio: i polsi, tagliati fino alle ossa nel tentativo, in preda ad un raptus, di tagliarle le mani e neppure i numerosi fendenti che hanno squarciato la gola dell'87enne Maria Luisa Bazzo e sono risultati fatali, come ha confermato l'autopsia condotta dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli.

Nei suoi confronti il sostituto procuratore Michele Permunian ha disposto l'incidente probatorio nel quale verrà effettuata la perizia psichiatrica. Zandegiacomo era un soggetto seguito da ani dal centro di salute mentale e in cura presso il Sert per l'etilismo. La Procura, che affiderà l'incarico al dottor Alberto Kirn, vuole sapere se l'omicida era capace di intendere e volere al momento del fatto, se sia socialmente pericoloso, se sia in grado di stare a giudizio e, nel caso - probabile - che il pubblico ministero chieda una misura di sicurezza, in che tipo di struttura debba essere ricoverato.