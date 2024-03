Ladra "seriale" di profumi, chiesta la perizia psichiatrica

Avrebbe racimolato circa un migliaio di euro in profumi, tutti rubati a negozi che si trovavano a Conegliano, Susegana e Pederobba. In un caso avrebbe anche spintonato la proprietaria uno dei punti vendita che si era accorta del "taccheggio", raggiungendo la propria vettura e dandosi alla fuga. Ma su questa ladra seriale di profumi, una 55enne di Miane difesa dall'avvocato Daniele Panico, è stato deciso di effettuare una perizia psichiatrica. La donna sarebbe infatti affetta da un desiderio compulsivo di appropriarsi di cose. Oggi 7 marzo è stato dato incarico allo psichiatra Alberto Kirn di esaminare l'indagata (i reati sono furto aggravato e rapina impropria) e stendere una relazione.

I "colpi" della donna sarebbero tutti avvenuti nel corso del 2022. Tra marzo e novembre la 55enne avrebbe girato per dei punti vendita di Conegliano, Susegana e Pederobba riempiendosi le tasche a "sbafo" di costosi profumi come anche di integratori alimentari. I reati sarebbero stati commessi sempre approfittando della distrazione delle commesse, cosa che l'avrebbe messa nelle condizioni di arraffare la merce e darsela a gambe. Fino al 15 ottobre del 2022 quando, tornata in un negozio di Conegliano già "visitato”, è stata stata fermata dagli agenti di polizia del Commissariato di Conegliano messi in allerta proprio dalle commesse che l'avevano riconosciuta.