Il proprietario è assente, doppio assalto degli stessi ladri: arrestati dai carabinieri

Hanno assaltato e depredato, per due notti di fila, tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, un appartamento di via Gorizia a Conegliano, approfittando del fatto che il proprietario fosse assente per lavoro. Il secondo blitz è stato fatale a due giovani cittadini marocchini di 21 e 22 anni, arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Conegliano. All’arrivo dei militari del Nucleo Radiomobile, supportati dalla pattuglia della stazione di Susegana, i due "topi d'appartamento" hanno cercato di darsi alla fuga, cercando di scappare dall’appartamento, ma sono stati braccati dai carabinieri che li hanno trovati in possesso di due cellulari smartphone, un paio di occhiali da sole, un portamonete contenente la somma in contanti di 4mila euro, due monete straniere antiche ed una carta postepay prepagata. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

Concluse le formalità di rito, i due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia, in attesa della direttissima che è stata fissata per questo pomeriggio presso il Tribunale di Treviso. Ulteriori accertamenti hanno consentito di acclarare che la notte tra venerdì e sabato i due stranieri si erano resi protagonisti di un assalto sempre nella stessa abitazione, dove era stato messo a segno un furto, durante il quale i malfattori si erano feriti, perdendo del sangue, come accertato nel corso del sopralluogo effettuato dai militari del Nucleo Operativo.

Nel pomeriggio di sabato una pattuglia del Nucleo Radiomobile, transitando per il centro cittadino, ha notato, i due marocchini che presentavano, entrambi, delle ferite alle mani ed al capo. Uno dei due era anche in possesso di una mountain bike che era stata trafugata nella notte precedente, sempre in via Gorizia. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di: varie bottiglie di alcolici, una chiavetta usb, un power bank per ricaricare i cellulari, un cavo di ricarica da muro, uno svuota tasche in argento, un paio di cuffiette bluetooth ed un marsupio. La refurtiva è stata riconosciuta, tramite videochiamata, dal proprietario, che nel frangente si trovava fuori città. Per questo motivo sono stati denunciati per ricettazione. L’arresto in flagranza relativo al furto commesso nella notte tra sabato e domenica, invece, è stato convalidato e per i due marocchini è stata disposta la custodia cautelare in carcere.