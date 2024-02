"Vampiri" del gasolio arrestati dalla polizia: c'è il rinvio a giudizio

Due cittadini albanesi di 40 e 25 anni, residenti a Santa Lucia di Piave e Codognè, sono stati rinviati a giudizio dal tribunale di Treviso in seguito ad un furto messo a segno lo scorso anno nella notte di Halloween, tra 31 ottobre e 1 novembre. Gli stranieri si trovavano nella zona di via Galilei a Conegliano, a pochi passi dall'istituto "Da Collo" e L'Itis, e hanno preso di mira un camion posteggiato, di proprietà di un'azienda di Trento, forzando il bocchettone del serbatoio: da qui, con il classico tubo di gomme e varie taniche, hanno "vampirizzato" in tutto circa 120 litri di gasolio. A mandare in fumo il furto è stato l'intervento delle volanti della polizia del Commissariato di Conegliano, coordinati dal dirigente Vincenzo Zonno. Gli agenti nanno notato gli strani movimenti dei due stranieri, tra cui uno faceva da palo a bordo di una Volkswagen Passat. Per entrambi è scattata una denuncia per furto aggravato e negli ultimi giorni il giudice per le indagini preliminari ha deciso di mandarli a processo per l'episodio.