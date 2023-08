Arrestato dal Commissariato il "ladro della piantina": dieci colpi accertati

Riusciva ad entrare nelle abitazioni degli anziani con il pretesto di vendere una piantina e quando i residenti si distraevano, lui li derubava. Almeno una decina di colpi messi a segno con questa tecnica, solamente nello scorso mese di giugno, da un 39enne di Trento, disoccupato e con vari precedenti penali alle spalle e di fatto senza fissa dimora. Nei giorni scorsi, dopo un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Valmassoi, i poliziotti del Commissariato di Conegliano hanno eseguito, nei suoi confronti, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per furti in abitazione, ricettazione e uso di carte di debito. La misura cautelare per il "ladro della piantina" è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Treviso, Marco Biagetti, su richiesta della Procura di Treviso, visti i gravi indizi emersi su molteplici episodi, sui cui hanno svolto le indagini il Commissariato e la Compagnia Carabinieri di Conegliano considerando la pericolosità sociale e l’alto rischio di reiterazione del reato.

L'indagine del Commissariato di Conegliano

Le indagini della polizia, coordinate dal dirigente Vincenzo Zonno, ha preso avvio dalle descrizioni fornite dalle vittime, che hanno quasi tutte raccontato di aver ricevuto la visita di un uomo, di corporatura magra, carnagione olivastra e capelli corti, con la particolarità dell’arcata dentale superiore senza un dente incisivo. Il 39enne abbordava solitamente le vittime vicino alle proprie abitazioni con la scusa di vendere una piantina, richiedere medicinali o l’elemosina. In altri casi è entrato direttamente in casa, approfittando anche di finestre aperte. Nel corso di pattugliamenti in borghese in città gli investigatori hanno individuato il possibile sospetto dalle descrizioni dell’uomo, dalla felpa di colore grigio e dalla bicicletta da donna di colore nero che l’indagato utilizzava per i furti. Sono stati sentiti vari testimoni, oltre alle vittime, visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza e raccogliendo gli elementi indiziari a carico.

Dieci assalti agli anziani solo a giugno

Uno degli episodi contestati ha riguardato in particolare un’anziana di 89 anni con problemi di deambulazione che il 6 giugno scorso, di ritorno a casa, è stata avvicinata con una scusa permettendo di entrare al malvivente, che a sua insaputa le ha rovistato nella borsetta sottraendole il portafoglio. All’arrestato sono stati contestati furti in abitazione, commessi tutti a giugno, a San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto e Conegliano. Sono in corso ulteriori indagini per verificare eventuali ulteriori colpi commesso con la stessa tecnica, anche in base alle segnalazioni dei cittadini.