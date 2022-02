Tenta di scassinare il self service per la toelettatura dei cani, arrestato

Un 27enne di Miane è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, 27 febbraio, dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Conegliano. Il giovane, con precedenti per furto, resosi autore di un furto con scasso ai danni di un distributore automatico di prodotti per la tolettatura di cani, nel capoluogo coneglianese.

Il giovane, dopo essere entrato nel negozio che offre servizio di lavaggio per cani, in modalità self service, mediante l’utilizzo di un attrezzo, ha dapprima aperto il distributore di prodotti per la pulizia dei cani e poi ha scassinato una cassettina dalla quale ha preso delle banconote. Dopodiché ha tentato, invano, di forzare il raccoglitore di monete, ma dopo alcuni tentativi ha desistito e si è dileguato repentinamente. L’azione è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso del negozio, pertanto i proprietari, che se ne sono accorti in tempo reale a seguito di un allert che consente la visione da remoto di quanto accade nel locale, hanno informato immediatamente la centrale operativa della Compagnia di Conegliano, che ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile, fornendogli gli screenshot delle immagini che avevano ripreso l’intera azione criminosa.

Dopo pochi minuti, i militari hanno rintracciato il giovane in un piazzale poco distante dal negozio e, dopo averlo identificato con certezza per l’autore del furto, lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di oltre un centinaio di euro, in banconote di vario taglio, successivamente restituite ai legittimi proprietari. Al termine delle formalità dell’arresto, il 27enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Conegliano, in attesa del processo per direttissima, che sarà celebrato nella mattinata presso il Tribunale di Treviso.