Era stato espulso dall'Italia, i carabinieri lo scovano a Conegliano

Nel settembre scorso era stato espulso ed accompagnato alla frontiera, con un provvedimento del Tribunale di Venezia. Ieri, mercoledì 1 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Conegliano hanno arrestato in flagranza di reato per violazione della normativa sull'immigrazione M.O.Y., 33enne di origini colombiane. Lo straniero è finito nella rete dei controlli nella città del Cima da una pattuglia del locale radiomobile ed è stato arrestato. Il sudamericano sarà giudicato per direttissima a Treviso nella mattinata di oggi, 2 dicembre. Dal 2012 al 2015 lo straniero si era dedicato allo spaccio di droga, per cui era stato condannato (proprio nel 2015), delineandone la pericolosità sociale.