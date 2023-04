Lite tra amici per strada a Conegliano, ferito al collo un 22enne

Una lite tra amici per futili motivi, per strada, tra due giovani stranieri. Conegliano è tornata ad essere teatro di un episodio di violenza (dopo il ferimento di due poliziotti di qualche giorno fa con video di rivendicazione comparsi su Tik Tok) nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 aprile, attorno alle 19.30, in via Friuli. Un 22enne, A.K., del pordenonese, è rimasto ferito leggermente al collo ed è stato soccorso dal Suem 118: un'ambulanza lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria dei battuti per le medicazioni del caso. Gli agenti del Commissariato e i militari dell'Arma sono intervenuti sul posto su segnalazione di alcuni dei presenti che temeva che la situazione potesse degenerare. Identificato l'aggressore, anche lui di Pordenone: la sua posizione è al vaglio della polizia che ha ricondotto l'episodio ad una banale lite che potrebbe anche non portare a nessun tipo di provvedimento.