Tragico malore in auto, 56enne stroncato da un infarto

E' riuscito ad accostare l'auto ma ha quasi subito perso i sensi, svenendo. I soccorsi, sebbene tempestivi, sono stati purtroppo inutili: il suo cuore si è fermato, senza più ripartire. Tragedia nella prima mattinata di oggi, attorno alle 6.20 circa, a Conegliano in via Vittorio Veneto, di fronte all'ufficio postale. A perdere la vita, stroncato da un malore, è stato un 56enne della zona Claudio Canal. Alcuni passanti, compresa la gravità della situazione, hanno lanciato l'allarme al 118 ma purtroppo per l'uomo, dopo alcune decine di minuti in cui si è tentato disperatamente di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Conegliano. La salma è stata poi trasportata all'obitorio di Conegliano dove resterà fino a quando la Procura concederà il nullaosta per le esequie.