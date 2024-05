Colpita da un aneurisma, 22enne muore dopo tre giorni di agonia

venerdì scorso, mentre si trovava in bagno e si stava preparando per andare al lavoro, è stata colpita da un malore che si scoprirà essere un aneurisma cerebrale. A trovarla agonizzate, stesa sul pavimento, è stata la nonna che con lei divideva un appartamento in via Verdi a Conegliano che ha subito lanciato l'allarme al 118. Medico e infermieri del Suem, compresa la gravità della situazione, l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale, al Ca' Foncello di Treviso, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che purtroppo non ha permesso di salvarle la vita. Lunedì scorso, nel pomeriggio, si è spenta Sofiya Ratanina, una ragazza italo-ucraina di appena 22 anni e la sua vicenda, riportata dal quotidiano La Tribuna di Treviso, ha commosso la città del Cima in cui si era trasferita da Kiev (dove è nata e vivono i genitori) ormai da molti anni, per realizzarsi. Sofiya, grazie alle sue innate capacità, ce l'aveva fatta: da quattro mesi, dopo un primo contratto di apprendistato e part time, lavorava alla TreCuori, società coneglianese di benefit, guidata da Giovanni Lucchetta che aveva scommesso su di lei assumendola a tempo indeterminato e promuovendola con l'incarico di assistente amministrativo. La 22enne, nonostante la giovane età, aveva del resto un profilo di altissimo livello, come racconta il suo profilo Linkedin: laurea (nel 2022) e un master in management in attività sociali e culturali, conosceva perfettamente sei lingue, oltre all’ucraino e l’italiano, il russo, l’inglese, tedesco e polacco. Aveva inoltre lavorato, come copywriter, traduttrice e project manager, in varie aziende tra cui FP Model, MedExpert e Technodesignsystem. Tutto è svanito in un attimo. Nei giorni scorsi da Kiev la madre e il padre, grazie ad un permesso speciale per l'espatrio, hanno raggiunto il capezzale della figlia. Domenica scorsa la comunità ortodossa ha celebrato la Pasqua, con un velo di tristezza per questo episodio: nei prossimi giorni sarà fissato l’ultimo saluto che dovrebbe svolgersi nel Paese d'origine, da due anni martoriato dalla guerra.