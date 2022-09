Scopre il tradimento e il marito la maltratta, 45enne finisce a processo

Insulti, umiliazioni ma anche sputi in faccia, schiaffoni e calci dati con delle pesanti scarpe da lavoro. C'era una ragione per quei maltrattamenti, perpetrati da un 45enne del coneglianese ai danni della moglie anche quando i due si erano separati: l'uomo aveva infatti una relazione extraconiugale, che era stata scoperta, e non sopportava l'idea che casa sua fosse stata data all'ex coniuge, per quanto i due avessero un figlio piccolo. Ora lui si trova a processo: deve rispondere, oltre che di maltrattamenti familiari commessi anche in presenza di minori, di violazione di domicilio, diffamazione e lesioni personali aggravate.

I fatti di cui si parla sarebbero avvenuti tra il 2019 e il 2021, quando il 45enne viene denunciato e nei suoi confronti viene applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti della parte offesa, che viene poi aggravata con gli arresti domicilari perché, malgrado gli obblighi a cui era sottoposto, avrebbe continuato nella sua opera persecutoria.

Già nel 2020 l'uomo avrebbe espresso, ad alcuni conoscenti, l'intenzione di separarsi, accusando la moglie (costuita come parte civile e difesa dall'avvocato Enrico D'Orazio) di avergli sottratto delle somme di denaro. "Ladra, zingara, mantenuta, mi auguro che ti venga un tumore" sono alcune delle frasi offensive che rivolgeva alla "ex", minacciata anche con parole come "tu lo sai che ti uccido, vacca".