Manifestazione no vax a Conegliano, in arrivo una raffica di multe

Una ventina di persone sono già state identificate domenica, direttamente sul posto, altre decine lo saranno grazie alla visione delle immagini videoregistrate dalla polizia scientifica della Questura di Treviso e dalla Digos: per tutti, o almeno per chi non aveva la mascherina, scatterà una multa di 400 euro in base alla normativa anti-Covid. Sono i primi effetti della manifestazione che si è svolta nel pomeriggio di domenica a Conegliano, a pochi passi dal Palasport di via Filzi, e che avrebbe visto la presenza, secondo gli organizzatori, di mille persone. Per le forze dell'ordine erano al massimo 550.

La manifestazione, regolarmente autorizzata dalla Questura, era denominata "In piazza per la libertà" ed era stata organizzata, attraverso un gruppo su Telegram, dall'imprenditore agricolo Devis Bonaldo, 34enne di Orsago e presidente del circolo "Ancora Italia". Lo scopo dell'evento, stando a quanto riportato nella documentazione in cui era stata avvertita la Questura, era protestare contro le difficoltà economiche che vivono attività produttive, commerciali e di ristorazioni a causa delle restrizioni imposte per limitare il contagio del Covid-19. In realtà i temi predominanti, portati avanti dal filosofo Francesco Lamendola e dal medico e sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, nel corso dei loro interventi, sono stati ben altri: dalle vaccinazioni, alle cure per il Covid-19, passando per l'utilizzo della mascherina, fino ad attacchi al Papa e contro l'aborto. In attesa che la Digos concluda l'opera di individuazione dei partecipanti, del caso si è occupata in queste ore anche la Prefettura di Treviso che ha di certo maldigerito quanto accaduto domenica. Nonostante esplicitamente vietato da quanto previsto per la "zona arancione" erano presenti cittadini da fuori provincia e fuori regione.