Senza biglietto sulla corriera, autista chiede aiuto ai carabinieri: 26enne arrestato

Tensione nel pomeriggio a a Conegliano. Il conducente di un autobus di linea, la 120, di Mom di fronte al rifiuto opposto da un passeggero di pagare il biglietto, giunto alla guida del mezzo pubblico in prossimità della fermata distante solo poche decine di metri dalla locale caserma dei Carabinieri, ha chiesto il supporto dei militari dell'Arma. Il trasgressore, un 26enne di origini gambiane, ha cercato di evitare il controllo e, una volta sceso dal mezzo, si è allontanato velocemente, venendo tuttavia raggiunto dalla pattuglia intervenuta cui opponeva resistenza, rendendo così necessaria la sua immobilizzazione forzata. Lo straniero è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa di essere giudicato per direttissima in Tribunale a Treviso. Uno dei due carabinieri intervenuti, nelle concitate fasi della colluttazione con il soggetto poi fermato, ha rimediato alcuni giorni di prognosi.