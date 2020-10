Anziana resiste allo scippo e costringe il malvivente alla fuga

Un'anziana, sola, e con una borsa sulla spalla. Sembrava la "preda" ideale per ogni scippatore ma stavolta il malvivente è stato costretto a battere in ritirata e a fuggire a mani vuote. L'episodio è avvenuto nella serata di sabato nel quartiere di Monticella a Conegliano. Una 73enne, residente nella zona, è stata aggredita alle spalle da un ignoto malvivente, mentre stava rincasando. Il bandito ha spintonato l'anziana, afferrandole con forza la borsa: lei però ha resistito, ha trattenuto la borsa e il malvivente è stato costretto a fuggire in sella alla sua bici. Gli investigatori dei carabinieri di Conegliano avranno ora il delicato compito di dare un volto ed un nome allo scippatore di cui esiste un preciso identikit fornito dalla vittima, una donna che ha dimostrato grande coraggio e lucidità. Saranno passate al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona in cui si è verificato l'episodio.

