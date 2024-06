Nato prematuro, il piccolo Giacomo si è spento tra le braccia della mamma

Era nato prematuro e purtroppo, dopo soli 45 giorni di vita, il suo cuoricino si è fermato, tra le braccia della mamma che così fortemente lo aveva voluto e amato. Una terribile tragedia quella che ha colpito al cuore l'associazione partigiani di San Vendemiano e che ha visto come sfortunata protagonista Chiara Tonietti, insegnante di scuola primaria alle "Mazzini" e presidente della sezione Anpi sanvendemianese. Ieri, 19 giugno, si è svolto nella chiesa di San Martino di Conegliano il rito funebre, al termine del quale il piccolo feretro, portata dal nonno Paolo, con al suo fianco la nonna Marzia, è stato tumulato nella tomba del bisnonno, lo storico "partigiano bocia", Giacomo Coppe. In suo onore la mamma aveva chiamato il figlioletto. A riportare la notizia è stata oggi, 20 giugno, la Tribuna di Treviso in edicola oggi.

Giacomo era nato a sette mesi, il 1° maggio, ma nonostante le cure a cui è stato sottoposto il suo corpicino è rimasto troppo fragile e nei giorni scorsi si è consumato il triste epilogo. Alla cerimonia di San Martino hanno partecipato decine di parenti, amici di famiglia, le sezioni Anpi della zona e anche gli alunni delle elementari dell'istituto comprensivo "Cima" che hanno tentato di consolare la loro maestra. E' stata avviata una raccolta fondi in memoria di Giacomo Tonietti: i proventi saranno donati a beneficio dei bambini coinvolti nella guerra in Palestina.