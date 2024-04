Cade dal quarto piano del condominio: 68enne morto sul colpo

Ci sarebbe una caduta accidentale all'origine del tragico incidente avvenuto mercoledì sera, 24 aprile, poco dopo le ore 23. Un uomo di 68 anni, R.S., italiano e residente in via Tirindelli a Conegliano è caduto dal quarto piano della palazzina in cui abitava, perdendo la vita sul colpo.

Quando il personale del Suem 118 è arrivato sul posto, pochi minuti dopo, per l'uomo non c'era già più nulla da fare. L'intervento dei carabinieri di Conegliano è stato fondamentale per fare luce sulla tragedia che ha scosso l'intero quartiere, svegliato dalle sirene dei soccorsi nella notte. La vittima sarebbe scivolata, precipitando a terra dal quarto piano. Nell'incidente non sarebbero coinvolte altre persone, da escludersi anche l'ipotesi del gesto estremo.