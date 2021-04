Manifestazione di Conegliano: senza mascherine e assembrati, prime venti sanzioni

Domenica 18 aprile in Conegliano si è tenuta una manifestazione denominata “In piazza per la libertà”, organizzata dal movimento “Ancora Italia”, durante e al termine della quale sono state riscontrate varie violazioni alla normativa finalizzata al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Gli Uffici della Polizia di Stato hanno finora contestato a 20 persone sanzioni amministrative in particolare per il mancato uso del dispositivo di protezione facciale e nella gran parte dei casi anche per l’inosservanza del prescritto distanziamento sociale previsto dalla nornativa. Le relative notifiche dei verbali sono in corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alcune infrazioni sono state rilevate dagli agenti del Commissariato di Conegliano impegnato nel servizio di ordine pubblico organizzato per la circostanza, e la maggior parte dalla Digos della Questura di Treviso sulla base delle riprese video-fotografiche effettuate dalla Polizia scientifica nel corso della riunione ma anche di altro materiale di riscontro.

L’esame e la valutazione dell’imponente mole di materiale a disposizione degli investigatori è al momento solo nella fase iniziale, per cui non si esclude che verranno individuati altri soggetti che non hanno rispettato le norme di sicurezza previste per lo svolgimento delle riunione, che contemperano tale fondamentale diritto costituzionale con il valore primario e della tutela della salute pubblica, la cui osservanza, oggi di particolare rilievo, è rimessa anche agli organizzatori della manifestazione. Sono in corso, infine, approfondimenti su violazioni di carattere penale che potrebbero essere state commesse durante la manifestazione.