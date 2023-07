Delitto di Conegliano, quattro arresti: l'ex marito il presunto mandante

Fermati in queste ore i presunti autori dell’omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta lo scorso 24 giugno nella propria abitazione di Conegliano. I militari hanno proceduto al fermo di quattro persone, tre uomini ed una donna. Gli arrestati sono il presunto mandante dell’efferato delitto, l’ex marito, classe 1943, dell’anziana vittima, che avrebbe agito in concorso con una 32enne di origini dominicane e di due connazionali della donna, un 38enne ed un 41enne, quest’ultimo trovato in possesso anche di circa tre etti di cocaina.

Le indagini dei carabinieri, oltre all’ipotesi di un furto in casa della vittima, non hanno mai scartato la pista di un delitto su commissione organizzato da una persona legata alla vittima. La complessa e articolata attività di indagine, con il coordinamento dell'autorità giudiziaria, ha consentito di avvalorare questa ipotesi: il movente del delitto sarebbe legato alla pratica di divorzio tra i due coniugi, aggravati dal rancore nutrito nei confronti della Ceschin dall’ex-marito. I fermati sono stati rintracciati nella Marca e non hanno opposto resistenza ai carabinieri che, al termine delle formalità di rito, li hanno condotti presso le carceri di Treviso e Venezia. Ulteriori attività sono ora in corso per rintracciare degli autori materiali del delitto, già in fase di compiuta identificazione, ma anche a definire precisi contributi e relative responsabilità di altri indagati. Nelle prossime ore la Procura della Repubblica di Treviso prenderà le decisioni di sua competenza sul fermo in merito alla richiesta di convalida al Giudice per le indagini preliminari.