Omicidio di Conegliano, scarcerata dal Riesame la compagna di Enzo Lorenzon

La vicenda dell'omicidio di Conegliano si arricchisce oggi di un capitolo certamente clamoroso. Il tribunale del Riesame di Venezia ha infatti deciso oggi, 11 agosto, per la scarcerazione della 32enne Dileysi Guzman Lorenzo, compagna di Enzo Lorenzon, l'ex marito della vittima del delitto, Margherita Ceschin, 72 anni, uccisa la sera del 23 giugno nel suo appartamento di via XXVIII Aprile a Conegliano. Dileysi Guzman Lorenzo, difesa dall'avvocaro Giuseppe Pio Romani, si trovava da alcune settimane rinchiusa nel carcere della Giudecca di Venezia che nel pomeriggio ha potuto lasciare, per tornare a casa, a Ponte di Piave e riabbracciare il figlio minorenne che si trova ospite da un'amica. Ora è libera. I giudici del Riesame non hanno ritenuto di dare, a quella che gli inquirenti sostenevano fosse la presunta mandante dell'omicidio con Lorenzon, nessun tipo di misura cautelare. Sono state annnullate entrambe le ordinanze emesse dal gip del tribunale di Treviso, Marco Biagetti, nei confronti della 32enne, sia quella del 24 luglio che quella del 25 luglio. «Il tribunale del Riesame ha annullato entrambe le ordinanze» spiega l'avvocato Pio Romano «durante l'udienza del 9 agosto ho evidenziato le discrasie, le illogicità su fatti che potevano essere interpretati in maniera speculare. Dalle carte del processo la motivazione dei soldi è concatenata alla mia idea di innocenza». Un esempio di una delle contraddizioni presente nel castello accusatorio degli investigatori nei confronti della donna dominicana? «Il pericolo di fuga, l'intercettazione in cui lei andava in agenzia di viaggi per andare a Santo Domingo e poi non aveva i soldi, è un esempio in cui c'è una discrasia su come i fatti sono stati interpretati»: spiega il legale. Insomma, secondo il suo difensore, se la 32enne avesse voluto fuggire, avrebbe certamente potuto farlo. Tra 45 giorni saranno rese pubbliche le motivazioni di questa decisione, destinata certamente a far discutere.

Qualche giorno fa il tribunale del Riesame aveva invece confermato il carcere (le sole ordinanze del 25 luglio) per Enzo Lorenzon, 79 anni, marito e presunto mandante del delitto, Sergio Lorenzo, 38 anni, che gli investigatori ipotizzano sia uno degli esecutori materiali del delitto e Juan Maria Guzman, 41 anni, il "mediatore" che sarebbe stato impiegato per commettere l'omicidio. I tre, difesi dall'avvocato Fabio Crea, resteranno per ora rinchiusi nel carcere di Treviso ma un ricorso sarà presentato presso la Corte di Cassazione. «E' una decisione molto importante» ha commentato Crea «che demolisce un primo tassello del costrutto accusatorio».

Coinvolti nell'inchiesta del nucleo investigativo dei carabinieri di Treviso sono finiti anche i nomi di "Joel", il fratello di Lorenzo, l'altro omicida, e una donna cui sarebbe spettato il ruolo di ricevere il compenso per l'uccisione della 72enne e di dividerlo poi fra i protagonisti.