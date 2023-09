Omicidio di Conegliano, la Procura: «Arrestati prima di aver ricevuto il compenso per il delitto»

Il compenso pattuito, se mai è esistito, per l'omicidio di Margherita Ceschin, non era ancora stato diviso fra i protagonisti della vicenda. Ne è sicura la Procura di Treviso e lo conferma il procuratore Marco Martani, anche se il suo ammontare resta tutto da quantificare. Il giorno dopo la notizia che i 25 mila euro sequestrati ad una donna dominicana sull'assunto che fossero il "prezzo" chiesto dai tre autori materiali (Sergio Lorenzo e due fuggitivi, suo fratello "Joel" e una terza persona) e dal mediatore Juan Maria Guzman, tutti dominicani, ma restituiti alla legittima proprietaria che ne ha dimostrato la provenienza lecita, è questa la novità investigativa che riguarda il delitto della 72enne, uccisa nel suo appartamento di via XXVIII Aprile a Conegliano la notte fra il 23 il 24 giugno scorsi.

Al momento degli arresti, che hanno fatto finire in manette Lorenzo, Guzman e, con l'accusa di essere i mandanti, Enzo Lorenzon, il 79enne ex marito della Ceschin e la compagna di lui, la 32enne Dileysi Guzman Lorenzo (poi scarcerata su decisione del Tribunale del Riesame l'11 agosto) l'importo non sarebbe insomma stato ancora diviso. Che ci siano dei soldi di mezzo pare essere al momento però solo una ipotesi nell'ambito dell'inchiesta. «Decisivo - ha detto ancora Martani - sarà l'esito degli esami sui telefoni delle persone indagate».

L'importo che originariamente era stato individuato - circostanza che sarebbe anche stata confermata da alcune frasi, intercettate ambientalmente, dette nel corso di un conversazione fra Dileysi e Lorenzo - era in realtà corrispondente ad un assegno divorzile che la donna dominicana doveva riscuotere dall'ex marito. Indagata per concorso in omicidio volontario, E.L.R. (difesa dall'avvocato Paolo Bottoli), il cui coniuge sarebbe stato casualmente un conoscente di una persona finita nella rete degli inquirenti, sembra a questo punto destinata ad uscire dall'inchiesta.

Lorenzon, Lorenzo e Guzman (tutti e tre difesi dall'avvocato Fabio Crea) restano in custodia cautelare. Il 79enne però attende l'esito dell'incidente probatorio, fissato per il 18 settembre, in cui si dovrà valutare se la sua situazione medica sia compatibile o meno con il regime carcerario.