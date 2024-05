Omicidio Ceschin, Dileysi ha paura di parlare: teme ritorsioni contro di sé e i suoi familiari

A fare da sfondo all'orribile storia di cronaca nera che racconta dell'omicidio di Margerita Ceschin è la comunità dominicana residente a Treviso di cui Sergio Lorenzo, il fratello Joel, Juan Guzman e Kendy Maria Rodriguez fanno parte. Numerosa e all'interno della quale si celerebbero individui disposti a tutto per denaro: rapine, furti, traffico di droga e, appunto, anche omicidi. Secondo la Procura, che dopo aver archiviato (non le viene contestato neppure il favoreggiamento) la sua posizione intende citarla come testimone dell'accusa al processo, chi sa molto dei rapporti fra Enzo Lorenzon e questi cittadini della Repubblica Dominicana é Dileysi Guzman, che al tempo dei fatti era la compagna del marito della Ceschin. Sospettata della partecipazione attiva al delitto e finita dietro le sbarre del penitenziario femminile di Venezia la donna era stata rimessa in libertà lo scorso 11 agosto dal Tribunale del Riesame. Secondo i giudici veneziani l'indagine non aveva dimostrato che Dileysi (difesa dall'avvocato Giuseppe Pio Romano) avesse fornito un "contributo causale" nelle ideazione e nella programmazione del delitto. E a confermarlo vi sarebbe il fatto che la donna, pur essendo a conoscenza dell'omicidio (a fatti però già avvenuti) e ben sapendo chi fossero i responsabili, non sarebbe tra coloro che, quattro giorni prima che la Ceschin venisse uccisa, si sarebbero incontrati a Breda di Piave per definire i dettagli dell'agguato, né farebbe parte della cerchia che ha partecipato ai numerosi sopralluoghi in via XXVIII Aprile dove la vittima viveva.

La Luciano Guzman, si leggeva nelle intercettazioni, temeva di essere “ascoltata” e in varie occasioni metteva il cellulare in modalità "aereo". «Perchè - avrebbe detto - uno non sa mai chi ti stia ascoltando». Un atteggiamento prudente che se da un lato confermerebbe il fatto che fosse a conoscenza a posteriori dei fatti (come proverebbero altre conversazioni captate dagli investigatori, come quando, parlando con la moglie di Lorenzo, avrebbe affermato che la responsabilità è di “Joel”, che aveva «fatto un casino») dall'altro si riferirebbe esclusivamente alla necessità di proteggere sé stessa e i suoi familiari. Ed è proprio pensando ai suoi familiari che Dileysi (che oggi 2 maggio, nel tardo pomeriggio, incontrerà il proprio avvocato) sarebbe reticente nel raccontare tutto quello che sa: oltre che per la sua incolumità teme infatti ritorsioni nei confronti dei parenti che abitano ancora nella Repubblica Dominicana.

Del delitto di Margherita Ceschin i “cervelli” sarebbero Enzo Lorenzon e il dominicano Sergio Lorenzo. Nella chiusura delle indagini, notificata il 30 aprile agli indagati, all'ex marito e al 38enne viene infatti contestata l'aggravante di "aver promosso e organizzato la cooperazione del reato e aver diretto l'attività delle persone concorse nel reato". Il delitto dell'anziana sarebbe stato premeditato e aggravato dal fatto che la Ceschin era la coniuge legalmente separata da Lorenzon, che le versava a titolo di mantenimento, circa 10 mila euro mensili.

Il ruolo di Juan Maria Guzman e di Kendy Maria Rodriguez sarebbe stato invece quello di intermediari, coadiuvando Lorenzo. Il 2 giugno la Rodriguez avrebbe versato a Luis Mateo Garcia, uno degli esecutori materiali, la somma di 999 euro attraverso una transazione a un altro dominicano. Il 21 giugno, due giorni prima del fatto di sangue, la donna si sarebbe recata a Mestre per recuperare il connazionale e portarlo in provincia di Treviso. Agli inquirenti che lo hanno sentito dopo l'arresto avvenuto in Spagna ad inizio anno, Garcia aveva detto di essersi trovato in Veneto per vacanza. Poi il 5 luglio sempre la Rodriguez accredita a Mateo Garcia altri 899 euro attraverso una parente di quest'ultimo.

Guzman, che tra i capi d'imputazione a suo carico ha anche il possesso a fini di spaccio di cocaina, il 29 giugno versa sempre a Matteo Garcia 999 euro. Prima dell'omicidio si sarebbe poi incontrato con Lorenzon e Lorenzo per la pianificazione dell'assassinio, che sarebbe stato preceduto da svariati sopralluoghi. Il giorno dopo Sergio Lorenzo, a bordo di una auto di proprietà di Lorenzon, conduce il fratello Joel e il secondo sicario in Spagna, facendo ritorno subito dopo. Successivamente vengono intercettate delle conversazioni tra l'ex marito della Ceschin e il dominicano in cui si parla esplicitamente di questa macchina e della necessità di pulirla a fondo. Lorenzon viene anche captato mentre, ad alta voce, riflette per conto suo sulla possibilità di portarla in montagna e distruggerla.