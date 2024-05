Omicidio Ceschin, "salta" l'interrogatorio degli indagati

Colpo di scena nel caso di Margherita Ceschin, l'anziana uccisa nella sua casa di Conegliano il 23 giugno scorso. Enzo Lorenzon, ex marito della donna e accusato di essere il mandante dell'omicidio, Sergio Lorenzo, il dominicano ritenuto uno degli esecutori materiali e Juan Maria Guzman, anche lui della Repubblica Dominicana che per la Procura di Treviso ha svolto il ruolo di mediatore, hanno rinunciato all'interrogatorio cui intendevano sottoporsi lunedì prossimo. Si tratta di una vera e propria inversione a "U" nella strategia difensiva degli indagati a cui, nelle scorse settimane, era stato notificato l'avviso di chiusura delle indagini.

"I nostri assistiti - recita una stringata nota congiunta dei due difensori, l'avvocato Fabio Crea (che rappresenta Lorenzon e Guzman) e Mauro Serpico (che invece assiste Lorenzo) - non si sottoporranno ad interrogatorio. Era stata depositata una richiesta in tal senso al solo scopo di non decadere dal termine perentorio di 20 giorni previsto dal codice e in attesa di poter acquisire e studiare il corposissimo fascicolo di indagini. Pertanto, approfondito lo studio delle carte i difensori unitamente ai propri assistiti, che continuano a manifestare la propria estraneità ai fatti, ritengono non necessario essere sottoposti ad interrogatorio". A questo punto il pubblico ministero Michele Permunian potrà quindi esercitare l'azione penale e chiedere il rinvio a giudizio per i tre, accusati di concorso in omicidio volontario premeditato e pluriaggravato. Resta invece aperta l'inchiesta sull'altro presunto assassino, Jose Mateo Garcia (arrestato in Spagna a gennaio), sul Joel Lorenzo, fratello di Lorenzo attualmente ancora ricercato e che la sera dell'assassinio avrebbe fatto da "palo" e Kendy Maria Rodiguez, la fidanzata di Joel. La donna sarebbe un'altra intermediaria nel delitto e risulta indagata a piede libero. Le loro posizioni sono stralciate ma è molto probabile che verranno riunite a quelle degli altri sospettati una volta che anche per loro ci sarà l'udienza preliminare.

Il quadro indiziario in possesso degli investigatori sarebbe solido, costituito principalmente da intercettazioni telefoniche e dal biglietto scritto la scorsa estate in carcere da Lorenzo e indirizzato a Lorenzon ma finito nelle mani degli investigatori. Inoltre importanti sono ritenute anche le frasi con cui il 38enne parlava ad un compagno di cella del compenso promesso dall'ex marito per il delitto. Parole che dovrebbero essere confermate dal carcerato - pure lui dominicano e trasferito per questioni di sicurezza dal penitenziario di Treviso in altra sede - nel corso di un incidente probatorio che avrà luogo nei prossimi giorni.

Su Sergio Lorenzo, che avrebbe potuto raccontare la sua verità sui fatti che hanno portato alla morte della Ceschin, si era anche ventilata l'ipotesi di una "confessione" che, grazie ad un atteggiamento collaborativo, gli avrebbe potuto far evitare la pena dell'ergastolo. Ora invece lui, Lorenzon e Guzman sembrano decisi ad andare a dibattimento.