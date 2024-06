Un anno fa l'omicidio Ceschin, la figlia: «Perdonare? E' troppo difficile»

Esattamente un anno fa la 72enne Margherita Ceschin veniva ritrovata morta dentro alla sua casa di via XXVIII Aprile di Conegliano. All'inizio si pensò che ad essere fatale alla donna fosse stato un malore. Poi uscì fuori la verità: l'anziana era stata assassinata. I sicari la soffocarono e le procurarono la frattura della costole. Nel tentativo di confondere le indagini rimasero nell'appartamento per circa 50 minuti e uscirono fuori con il suo portafoglio, simulando una rapina. Oggi Francesca, una delle figlie della donna, non riesce ancora a darsi pace del fatto che il padre, l'80enne Enzo Lorenzon, ex marito della Ceschin, sarebbe secondo la Procura il mandante dell'assassinio. Il movente sarebbe stato l'odio covato per la ex moglie che quando si separò dal imprenditore, colpevole di svariati tradimenti, ottenne un assegno di 10mila euro, oltre ad avergli pignorato una proprietà immobiliare a garanzia del credito. «Mia mamma - ricorda la figlia Francesca - era una persona stupenda. Generosa, affabile con tutti, sempre disposta ad aiutare. Ci eravamo viste il giorno prima e il lunedì successivo al giorno della tragedia l'avrei dovuta aspettare a casa dove ad attenderla c'erano le nipoti. A mio padre vorrei chiedere di dire tutta la verità, di non nascondere nulla».

Francesca da anni era a conoscenza dei dissapori e dell'astio che divideva i due genitori. «Sono andata via di casa relativamente presto - racconta - non era un modo di mettere una barriera tra me e il clima che c'era tra loro quanto piuttosto sentivo il bisogno di trovare la mia strada. I problemi c'erano da anni. Io avevo mantenuto un bel rapporto con mia madre, che sentivo ogni giorno, ma anche con mio papà, che non frequentavo tanto assiduamente ma che era comunque uno dei miei genitori».

«Quando ha ricevuto la notizia della morte - continua Francesca - pensavo che mia madre avesse avuto un colpo. Poi la verità è venuta a galla e io era sconvolta. Non potevo credere che mio padre fosse arrivato a progettare il suo omicidio e farla uccidere così barbaramente. L'ultima volta che l'ho visto è stato al funerale, quando davanti a tutti ha persino finto di avere un malessere. Da quel giorno niente, non sono riuscita a parlargli. Perdonare? E' troppo, tanto difficile, non credo che avrò mai la forza di fare una cosa del genere».

L'altro giorno si è tenuta una cerimonia religiosa per ricordare Margherita. «C'erano tutte le sue amiche - spiega Francesca - anche quelle con cui aveva ripreso i contatti una volta che si era separata. Tutti i presenti l'hanno voluta ricordare per la donne splendida che era, piena di vita, di progetti, di cose da fare. La sua morte è qualche cosa che ci ha segnato nel profondo per sempre».

Il prossimo 4 luglio ci sarà l'udienza preliminare a carico di Enzo Lorenzon, Sergio Lorenzo (uno dei presunti autori materiali del delitto) e di Juan Maria Guzman, che si ritiene essere uno dei mediatori. «Non so ancora - sostiene Francesca - se ci costituiremo come parte civile. E in ogni caso non ho ancora deciso se sarà presente. Per me è come avere di fronte la scena della sua morte, è tanto...è troppo».

L'ultimo pensiero va alla grande passione di Margherita per il lavoro a maglia. «Aveva "mani di fata" e io tutta la sua adorata lana e gli strumenti attraverso i quali la trasformava in vere e proprie opere d'arte l'ho voluta donare ad una associazione che si occupa di capi di vestiario per i bambini prematuri. Così potrà rivivere ancora. O almeno così mi piace pensare».